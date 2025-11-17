Arkadaşlarıyla şakalaşırken canından oldu

Samsun'un Atakum ilçesi Akalan Mahallesi'nde arkadaş oldukları öğrenilen Gökhan Güney (24), Metin S. (24), Mertcan T. (23), Bedirhan K. (23) ve Özcan A. (22) arızalanan cipleri için çekici çağırdı. Çekici üzerindeki kendi araçlarında şakalaşırken ateş alan pompalı tüfekten çıkan saçmayla başından yaralanan Gökhan Güney, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan şüpheli Metin S., şakalaşıren tüfeğin sehven ateş aldığını iddia etti. Olaylu ilgili 4, toplam 7 kişi gözaltına alınırken araçta 3 pompalı tüfek ve 1 ruhsatsız tabanca, çekici araçta da 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.