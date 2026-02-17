Arkadaşlık isteği tartışmasında kan döküldü: Genç bıçaklanarak ağır yaralandı!

ZANLI TUTUKLANDI

Polis ekipleri olayla ilgili H.C.K. (22) ve E.İ.'yi (19) gözaltına aldı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen H.C.K. ve E.İ. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.C.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. E.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.