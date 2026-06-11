SON DAKİKA… Sosyal medyada aşk tuzağı! Hong Konglu kadına kabusu yaşattı: Vurgunun miktarı dudak uçuklattı!

Kadın, kendisini Amerikalı olarak tanıtan ''Richard'' hesabını kullanan kişi ile yaklaşık iki yıl boyunca yalnızca yazışarak iletişim kurdu. Şüpheli kişinin mağdur kadına "Ben bazı işlerden dolayı Türkiye'deyim. Yatırım yapacağım. Para lazım" dediği öğrenildi. Kadın 2020 ile 2022 yılları arasında farklı banka hesaplarına toplam 2.5 milyon dolar para gönderdi.