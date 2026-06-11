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Giriş Tarihi: 11.06.2026 12:48 Son Güncelleme: 11.06.2026 13:09

SON DAKİKA… Sosyal medyada aşk tuzağı! Hong Konglu kadına kabusu yaşattı: Vurgunun miktarı dudak uçuklattı!

SON DAKİKA… Hong Kong'da yaşayan 57 yaşındaki Siu G., sosyal medyadaki aşk tuzağına takıldı! Arkadaşlık sitesi üzerinden tanıştığı ve kendisini Amerikalı olarak tanıtan Nijerya uyruklu kişinin Kingsley O.’nun her dediğine inandı. Talihsiz kadının şikayeti sonrası başlatılan soruşturmada Siu G.’nin yolladığı paranın Türkiye’deki hesaplara geldiği ve çekildiği ortaya çıktı. Vurgunun miktarı ise dudak uçuklattı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
SON DAKİKA… Sosyal medyada aşk tuzağı! Hong Konglu kadına kabusu yaşattı: Vurgunun miktarı dudak uçuklattı!
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İddiaya göre Hong Kong'da yaşayan Siu P. (57), arkadaşlık sitesi üzerinden kendisini "Richard" olarak tanıtan ve sahte bir fotoğraf kullanan hesabın sahibi ile tanıştı.

Kadın, kendisini Amerikalı olarak tanıtan ''Richard'' hesabını kullanan kişi ile yaklaşık iki yıl boyunca yalnızca yazışarak iletişim kurdu. Şüpheli kişinin mağdur kadına "Ben bazı işlerden dolayı Türkiye'deyim. Yatırım yapacağım. Para lazım" dediği öğrenildi. Kadın 2020 ile 2022 yılları arasında farklı banka hesaplarına toplam 2.5 milyon dolar para gönderdi.

2.5 MİLYON DOLARLIK VURGUN

2.5 milyon dolarlık para transferinin ardından dolandırıldığını fark eden kadın, Hong Kong'daki adli makamlara başvurarak şikayetçi oldu. Yapılan incelemelerde paraların gönderildiği hesapların Türkiye'de bulunduğu belirlenince, Hong Kong'lu kadın Türkiye'de bulunan bir avukata vekalet vererek suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

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Yapılan çalışmalar sonucunda paranın Türkiye'de 6 farklı kişinin banka hesabına gönderildiğini tespit etti. Ekipler hesap sahiplerinin paraları çektiğini tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden bir tanesi hesabına 80 bin dolar gönderildiğini, bu parayı ''Richard'' olarak tanıdığı Nijerya uyruklu bir kişiye teslim ettiğini söyledi. Şüpheli ifadesinin devamında ''Richard'' olarak tanıdığı kişiyle bir partide tanıştığını iddia etti.

NİJERYALI YAKALANDI

Ekiplerin çalışmaları sonucunda paranın teslim edildiği belirtilen Nijerya uyruklu kişinin Kingsley O. olduğu belirlendi. Kingsley O. İsimli şüpheli ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda Esenyurt'ta yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda şüphelinin gelen paraları memleketi Nijerya'ya gönderdiğini tespit etti. Gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Girişi Hande Erdem - Editör
#ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ #HONG KONG #NİJERYA

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SON DAKİKA… Sosyal medyada aşk tuzağı! Hong Konglu kadına kabusu yaşattı: Vurgunun miktarı dudak uçuklattı!
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