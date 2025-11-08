Arkeoloji kazısında çığır açan keşif

Tekirdağ Marmaraereğlisi ilçesi Bayraktepe mevkiindeki Perinthos Antik Kenti'nin ortaya çıkarılması için 2021 yılında başlatılan kazı çalışmaları sürüyor. Kazı Başkanı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem, "Burası çok büyük bir antik kent. Marmaraereğlisi, kentin aşağı kısmını oluşturuyor. Burası da akropolis kısmı, tapınakların, büyük kamu yapılarının ve tiyatronun olduğu yer" diye konuştu. Prof. Dr. Erdem, "Denize dalışlarımız başladı. Dalışlarımızın amacı, su altındaki kültür varlıklarını belgelemek. Tabii ufak tefek, lahit, blok taş saptandı. Ancak doğu limanında, ticari limanda bir liman yapısı saptadık. İleriki yıllarda bunun detaylı çalışması yapılacak. Su altı uzmanlarımız da var" dedi.