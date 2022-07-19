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Giriş Tarihi: 19.7.2022 23:59

Arkeoloji meraklıları sınırları aştı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından arkeoloji bilincinin oluşturulması amacıyla kurulan Arkeoloji Kulübü, 8500 yıllık geçmişi bulunan Arkeopark’taki farklı atölye çalışmalarının ardından Tavşanlı Höyük Kazı Başkanlığı işbirliğiyle arkeoloji meraklılarına resmi bir kazı deneyimleme imkanı sundu

Arkeoloji meraklıları sınırları aştı

Büyükşehir Belediyesi Kültür Şube Müdürlüğü bünyesinde arkeoloji bilincinin oluşturulması ve uygulamalı saha çalışmalarının yapılması amacıyla oluşturulan Arkeoloji Kulübü çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 8500 yıllık geçmişi bulunan Arkeopark'ı atölye çalışmalarıyla adeta eğitim alanına dönüştüren ve daha önce tarih meraklılarına 3500 yıllık geçmişi olan Hitit çivi yazısı ile M.Ö.750'nci yıllara ait Gordion mozaiklerinin yapımını anlatan Kulüp, şimdi de arkeoloji meraklılarına gerçek bir kazı deneyimi yaşattı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gönüllüler projesi kapsamında, Büyükşehir Belediyesi Arkeoloji Kulübü ve Tavşanlı Höyük Kazı Başkanlığı ile ortak yürütülen projeyle, Bursa'dan Tavşanlı'ya gelen üniversite öğrencisi, grafiker, resim öğretmeni, ev hanımı, özel sektör çalışanı ve grup lideri bir arkeologdan oluşan 6 kişilik ekip ile 4 gün boyunca arkeolojik kazı deneyimi gerçekleştirildi.



Tavşanlı Höyük Kazı ve Araştırma Evi'nde misafir edilen grup, ilk olarak Kazı Başkanı Doç.Dr. Erkan Fidan'ın sunumu ve anlatımı ile arazide ve kazı evinde yapılanları, bulunan bir eserin topraktan müzeye olan sürecinin tüm aşamalarını öğrendi. Grup, 8000 yıllık geçmişe sahip olan kazı alanında uzman arkeologların gözetiminde verilen görevleri kazı yönetmeliğine uygun olarak yerine getirdi.



Büyükşehir Belediyesi Arkeoloji Kulübü sayesinde her çalışmada farklı kazanımlar elde ettiklerini belirten kulüp üyeleri, misafirperverliği nedeniyle Tavşanlı Höyük Kazı Başkanı Fidan'a ve tüm ekip üyelerine teşekkür etti.



Bursa Büyükşehir Belediyesi Arkeoloji Kulübünün kazı etkinlikleri, söyleşileri ve atölyeleri, önümüzdeki günlerde yapılacak tarih öncesi yöntemlerle bitki lifinden ip yapım atölyesi ile devam edecek.

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Arkeoloji meraklıları sınırları aştı
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