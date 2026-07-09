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Giriş Tarihi: 9.07.2026 15:41

Arnavutköy'de akran dehşeti! 19 yaşındaki Ahmet Keleş bıçaklanarak öldürüldü

İstanbul Arnavutköy’de 19 yaşındaki 4 arkadaş arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya döndü. Saldırıda koltuk altından bıçaklanan Ahmet Keleş'in ölümüyle sonuçlanan cinayette gözaltına alınan 3 şüpheliden cinayeti işlediği belirlenen F.K. tutuklandı. Diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ali Rıza AKBULUT Ali Rıza AKBULUT
Arnavutköy’de akran dehşeti! 19 yaşındaki Ahmet Keleş bıçaklanarak öldürüldü
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Arnavutköy'ün Atatürk Mahallesi'nde, yaşları 19 olan 4 kişilik bir arkadaş grubu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Ahmet Keleş, F.K. tarafından koltuk altından bıçaklanarak ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Keleş, kurtarılamadı.

BIÇAĞI KULLANAN KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından K.D., F.K. ve E.B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, bıçağı kullandığı belirlenen F.K. mahkemece tutuklanırken, K.D. ve E.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Arnavutköy'de akran dehşeti! 19 yaşındaki Ahmet Keleş bıçaklanarak öldürüldü
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