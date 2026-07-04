Arnavutköy kendi asfaltını üretecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSFALT'ın yaşadığı kriz ve üretim yetersizliğinin ardından, AK Partili Arnavutköy Belediyesi dikkat çekici bir yatırıma imza attı. İlçenin ve ihtiyaç durumunda çevre illerin de asfalt ihtiyacının karşılayacak ARFALT Asfalt, Bitüm ve Yol Kimyasalları Entegre Üretim Tesisi törenle hizmete açıldı. 15 bin metrekare alana sahip ARFALT, bünyesindeki iki dev plent ile saatte toplam 400 ton asfalt üretecek. Tesiste; asfalt emülsiyonu, modifiye bitüm ve paketlenmiş soğuk asfalt gibi ürünler de imal edilecek.

Açılış törenine AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük ve Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu katıldı. İBB'nin bütçesine rağmen yeterli hizmet üretmediğini belirten AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Bir tarafta koskoca İBB, diğer tarafta bütçesini en verimli şekilde kullanan Arnavutköy Belediyesi var. Hizmet mukayesesi yaptığımızda Arnavutköy, kendi bütçesiyle ilçesine çok daha fazla yatırım kazandırmıştır" diye konuştu. Törende 85 yeni iş makinesi hizmet aracı da tanıtıldı.