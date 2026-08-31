Arnavutköy’de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Arnavutköy'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü, Arnavutköy Belediyesi tarafından gün boyunca düzenlenen programlarla kutlandı. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen resmi törenlerle başlayan kutlamalar; spor, kültür ve sanat etkinlikleriyle devam ederken, akşam saatlerinde düzenlenen Zafer Yürüyüşü ve konserle coşku zirveye ulaştı.

ZAFER BAYRAMI COŞKUSU SAHAYA TAŞINDI

Arnavutköy Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Hadımköy Stadı'nda 30 Ağustos Zafer Kupası düzenlendi. 12 takımın mücadele ettiği organizasyona Türk futbolunun tanınan isimlerinden Fırat Aydınus, Ahmet Dursun, Hasan Kabze ve Ceyhun Eriş de katılarak Zafer Bayramı coşkusuna ortak oldu. Heyecanlı karşılaşmalara sahne olan turnuvada genç sporcular kıyasıya mücadele ederken, tribünlerden de büyük destek geldi. Sporun birleştirici gücüyle 30 Ağustos'un anlamını bir araya getiren organizasyonda renkli görüntüler yaşandı.

Programda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en büyük zaferlerinden biri olduğunu belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatan uğruna mücadele eden tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andı.

Çocukların böylesine anlamlı bir günde spor aracılığıyla bir araya gelmesinin ayrı bir değer taşıdığını ifade eden Başkan Candaroğlu, "Bugün sahada çocuklarımız kardeşliği, centilmenliği, takım ruhunu ve birlikte mücadele etmenin değerini en güzel şekilde ortaya koydu. Bugün bu sahada mücadele eden her çocuğumuzun yarın başarılı bir sporcu ve ülkemizin gurur kaynağı olacağına yürekten inanıyorum. Bizlere düşen, onların hayallerine destek olmak ve yeteneklerini geliştirebilecekleri imkânları sağlamak. Sporun birleştirici gücüne inanarak ilçemizde sporu ve sporcuyu destekleyen her projenin en büyük hamisi ve takipçisi olacağız." dedi.

ZAFER COŞKUSU ARNAVUTKÖY SOKAKLARINA TAŞTI

Kutlama programı kapsamında akşam saatlerinde ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya gelen vatandaşlar, Ayasofya Caddesi'nden Hadımköy Şehitliği'ne uzanan güzergahta gerçekleştirilen fener alayı ve Zafer Yürüyüşü'ne katıldı. Marşlar ve Türk bayrakları eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşün ardından Hadımköy Şehitliği'nde dua programı düzenlendi. Vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitler dualarla anıldı.

ARNAVUTKÖY'ÜN HİKAYESİ BİN 727 FOTOĞRAFLA KADRAJA YANSIDI

30 Ağustos etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Kültürü, Doğası ve Tarihiyle Arnavutköy" Fotoğraf Yarışması'nın sergi ve ödül töreni Arnavutköy Şehir Parkı'nda gerçekleştirildi. 268 katılımcının toplam 1.727 fotoğrafla yer aldığı yarışmada dereceye giren fotoğraf sanatçılarına ödülleri takdim edilirken, yarışmaya katılan eserlerden oluşan sergi de vatandaşların beğenisine sunuldu.

Programda konuşan Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, yarışmanın Arnavutköy'ün hafızasına kalıcı bir iz bırakmasını amaçladığını belirterek, "Karadeniz'in kıyısından yemyeşil ormanlarına, göllerinden tarihi yapılarına, mahalle yaşantısından samimi insan ilişkilerine kadar Arnavutköy'ün her köşesinde ayrı bir hikâye yer alıyor. Bizler de bu eşsiz değerleri farklı gözlerden, farklı kadrajlardan görmek istedik. 268 katılımcımız, 1.727 fotoğrafla Arnavutköy'ü kendi pencerelerinden, kendi bakış açılarıyla bizlerle buluşturdu. Her bir kare ayrı bir emek, ayrı bir yetenek, ayrı bir sabır ve farklı bir bakış açısı taşıyor." ifadelerini kullandı.

Arnavutköy'ün kültürel, doğal ve tarihi zenginliklerini farklı bakış açılarıyla yansıtan eserlerin yer aldığı fotoğraf sergisi, 6 Eylül'e kadar Arnavutköy Şehir Parkı'nda vatandaşların ziyaretine açık olacak.

BÜYÜK ZAFER'İN FİNALİNDE OĞUZHAN KOÇ SAHNEDEYDİ

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının finali, Arnavutköy Şehir Parkı'nda gerçekleştirilen Oğuzhan Koç konseriyle yapıldı. Yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı konserde Oğuzhan Koç, sevilen şarkılarını Arnavutköylüler için seslendirdi. Alanı dolduran binlerce vatandaş şarkılara hep birlikte eşlik ederken, Türk bayraklarıyla renklenen gecede Büyük Zafer'in 104. yıl dönümü coşkusu zirveye ulaştı. Arnavutköy Belediyesi tarafından gün boyunca gerçekleştirilen etkinliklerle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü Arnavutköy'de büyük bir coşkuyla kutlanırken; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Millî Mücadele'nin tüm kahramanları ile vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitler rahmet, minnet ve saygıyla anıldı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör