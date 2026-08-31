Arnavutköy’de acı olay! Kıyıda oturuyordu dalgalar yuttu: 58 yaşındaki adam hayatını kaybetti

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan Nurettin Çırak, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince inceleme başlatıldı.

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