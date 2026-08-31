Arnavutköy’de acı olay! Kıyıda oturuyordu dalgalar yuttu: 58 yaşındaki adam hayatını kaybetti

YARDIMINA 2 KİŞİ KOŞTU
Çırak'ın denizde sürüklendiğini fark eden çevredeki Suriye uyruklu 2 kişi denize girerek yardımına koştu. Çırak, vatandaşların müdahalesiyle sudan bilinci kapalı şekilde çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çırak, Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Hastanede tedavi altına alınan Nurettin Çırak, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince inceleme başlatıldı.