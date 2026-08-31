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Giriş Tarihi: 31.08.2026 09:37 Son Güncelleme: 31.08.2026 09:58

Arnavutköy'de acı olay! Kıyıda oturuyordu dalgalar yuttu: 58 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Arnavutköy Karaburun Sahili'nde 2 arkadaşıyla birlikte kıyıda denize sırtı denize dönük şekilde oturan 58 yaşındaki adam, dalganın etkisiyle denize sürüklendi. Dalgalar arasında gözden kaybolan adamı çevrede bulan 2 kişi kurtardı. Denizde bilinci kapalı olarak çıkarılan adam hastanede hayatını kaybetti.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA Yaşam
Arnavutköy’de acı olay! Kıyıda oturuyordu dalgalar yuttu: 58 yaşındaki adam hayatını kaybetti
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Arnavutköy'de akşam saat 19.30 sıralarında Karaburun Sahili'nde feci olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Başakşehir'de ikamet eden 58 yaşındaki Nurettin Çırak, 2 arkadaşıyla birlikte Karaburun'a geldi. Çırak ve arkadaşları sahilde birlikte kıyıda vakit geçirmeye başladı. Bir süre sonra sırtı denize dönük şekilde kıyıda oturan Çırak'a gelen dalga vurdu. Dalganın etkisiyle denize sürüklenen adam, kısa sürede dalgaların arasında kaldı.

YARDIMINA 2 KİŞİ KOŞTU

Çırak'ın denizde sürüklendiğini fark eden çevredeki Suriye uyruklu 2 kişi denize girerek yardımına koştu. Çırak, vatandaşların müdahalesiyle sudan bilinci kapalı şekilde çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çırak, Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan Nurettin Çırak, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ARNAVUTKÖY #KARABURUN

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Arnavutköy'de acı olay! Kıyıda oturuyordu dalgalar yuttu: 58 yaşındaki adam hayatını kaybetti
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