Arnavutköy’de Afet Eğitim Merkezi açıldı

Afet konusunda birçok alanda çalışma yürüten Arnavutköy Belediyesi, son olarak ARKUR ekibinin ve gönüllük esasına dayalı vatandaşların afet konusunda eğitim alacakları Arnavutköy Belediyesi Afet Eğitim Merkezi'ni (AFEM) hayata geçirdi. Bolluca 'da oluşturulan Arnavutköy Belediyesi Afet Eğitim Merkezi açılışına; Arnavutköy Kaymakam Vekili Dr. M.H. Nail Anlar, Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Candaroğlu, İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürü Gökhan Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve vatandaşlar katıldı.





AFEM'in açılışının gerçekleşmesinin ardından Arnavutköy Kaymakam Vekili Dr. M.H. Nail Anlar, Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Candaroğlu ve İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürü Gökhan Yılmaz merkezi gezerek, bilgi aldı.

Daha sonra AFAD ve ARKUR tarafından düzenlenen arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.





Programda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı: "Afet öncesinde ve afet sonrasında neler yapabileceğimizi ilgilendiren bir hizmetin açılışını yaptık.

Sadece gönüllülerin ve resmi görevlilerin değil herkesin afet konusunda eğitim alması gerekiyor. Okullarımız, iş yerlerimiz, derneklerimiz, sivil toplum örgütlerimiz bu gönüllü çalışmaların içerisinde yer alacak. Burayı AFAD ile koordineli bir şekilde eğitim verilerek uygun bir standarta kavuşacağız" dedi.