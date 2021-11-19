Haberler Yaşam Haberleri Arnavutköy'de Afet Eğitim Merkezi açıldı
Giriş Tarihi: 19.11.2021 17:57 Son Güncelleme: 19.11.2021 18:19

Arnavutköy'de Afet Eğitim Merkezi açıldı

Şerif Can Şerif Can
Arnavutköy’de Afet Eğitim Merkezi açıldı

Deprem, sel ve yangın anlarında bilinçli müdahale için en etkin eğitimin verileceği afet eğitim merkezi, hayata geçirildi. Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı’nın katılımıyla açılan alan da gönüllü bireylerde eğitim alabilecek.

Afet konusunda birçok alanda çalışma yürüten Arnavutköy Belediyesi, son olarak ARKUR ekibinin ve gönüllük esasına dayalı vatandaşların afet konusunda eğitim alacakları Arnavutköy Belediyesi Afet Eğitim Merkezi'ni (AFEM) hayata geçirdi. Bolluca 'da oluşturulan Arnavutköy Belediyesi Afet Eğitim Merkezi açılışına; Arnavutköy Kaymakam Vekili Dr. M.H. Nail Anlar, Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Candaroğlu, İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürü Gökhan Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve vatandaşlar katıldı.



AFEM'in açılışının gerçekleşmesinin ardından Arnavutköy Kaymakam Vekili Dr. M.H. Nail Anlar, Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Candaroğlu ve İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürü Gökhan Yılmaz merkezi gezerek, bilgi aldı.

Daha sonra AFAD ve ARKUR tarafından düzenlenen arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.



Programda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı: "Afet öncesinde ve afet sonrasında neler yapabileceğimizi ilgilendiren bir hizmetin açılışını yaptık.

Sadece gönüllülerin ve resmi görevlilerin değil herkesin afet konusunda eğitim alması gerekiyor. Okullarımız, iş yerlerimiz, derneklerimiz, sivil toplum örgütlerimiz bu gönüllü çalışmaların içerisinde yer alacak. Burayı AFAD ile koordineli bir şekilde eğitim verilerek uygun bir standarta kavuşacağız" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Fenerbahçe'de Pereira'nın prensinin bileti kesildi! 5 aylık macera sona erecek...
SON DAKİKA: TOKİ'den 18 ilde ucuz konut hamlesi! İşte il il taksitli konut fiyatları
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de yıllardır beklenen golcü İtalya'dan geliyor! Devre arası Alexis Sanchez imzaya...
ABD'den dikkat çeken Türkiye açıklaması: "Bu harika bir fırsat..."
İşte küfürbaz Lütfü Türkkan'ın akılalmaz dolandırıcılığı: Ünlü işadamı SABAH'a konuştu
SON DAKİKA: Kredi faiz oranları düştü! Kamu bankaları Merkez Bankası faiz kararı sonrası düğmeye bastı
Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! Sıcaklıklar 8 derece düşecek
SON DAKİKA | Altın fiyatları yeni rekorunu kırdı! Altın düşecek mi yükselecek mi? İşte altın için kritik teknik seviyeler
SON DAKİKA: Yunan basını duyurdu Fenerbahçe devre arasında yılın takasını yapıyor! Pelkas’ın yerine…
Son dakika! Ankara'da doğalgaz patlaması: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi! 2 kişi hayatını kaybetti
ARKADAŞINA GÖNDER
Arnavutköy'de Afet Eğitim Merkezi açıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA