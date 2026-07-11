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Giriş Tarihi: 11.07.2026 03:22 Son Güncelleme: 11.07.2026 03:23

Arnavutköy'de aile dehşeti! Detaylar ortaya çıktı: Kanepeye saklanarak ölümden kurtuldu

İstanbul Arnavutköy'de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan şahıs, eski eşini ve 18 yaşındaki oğlunu pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Olayla ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Diğer oğluna da ateş etmek isteyen şahsın, çocuğun kanepenin arkasına saklanması nedeniyle amacına ulaşamadı öğrenilirken, ailenin fotoğrafları ortaya çıktı.

İHA Yaşam
Arnavutköy’de aile dehşeti! Detaylar ortaya çıktı: Kanepeye saklanarak ölümden kurtuldu
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İstanbul'daki olay, Arnavutköy Boğazköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Davut Gökkaya, bir yıl önce boşandığı eşi Türkan Gökkaya'nın, başka biriyle evlendiğini duyunca eve geldi.

POMPALI TÜFEKLE DEHŞET SAÇTI

İddiaya göre, şahıs eve girer girmez yanında getirdiği pompalı tüfekle önce eski eşi Türkan Gökkaya'ya ateş açtı, ardından 18 yaşındaki oğlu Emin Gökkaya'yı vurdu. Daha sonra evde bulunan diğer oğluna da ateş etmek isteyen şahsın, çocuğun kanepenin arkasına saklanması nedeniyle amacına ulaşamadı. Davut Gökkaya, son olarak aynı pompalı tüfekle kendini vurup intihar etti.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Türkan Gökkaya, oğlu Emin Gökkaya ve Davut Gökkaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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AİLE FERTLERİNİN FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden aile fertlerinin birlikte çekilmiş fotoğrafları da ortaya çıktı. Öte yandan edinilen bilgilere göre, ailenin çocuklarından birinin de geçtiğimiz yıllarda meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#İSTANBUL #ADLİ TIP KURUMU #ARNAVUTKÖY

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Arnavutköy'de aile dehşeti! Detaylar ortaya çıktı: Kanepeye saklanarak ölümden kurtuldu
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