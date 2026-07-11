Arnavutköy’de aile dehşeti! Detaylar ortaya çıktı: Kanepeye saklanarak ölümden kurtuldu

POMPALI TÜFEKLE DEHŞET SAÇTI

İddiaya göre, şahıs eve girer girmez yanında getirdiği pompalı tüfekle önce eski eşi Türkan Gökkaya'ya ateş açtı, ardından 18 yaşındaki oğlu Emin Gökkaya'yı vurdu. Daha sonra evde bulunan diğer oğluna da ateş etmek isteyen şahsın, çocuğun kanepenin arkasına saklanması nedeniyle amacına ulaşamadı. Davut Gökkaya, son olarak aynı pompalı tüfekle kendini vurup intihar etti.