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Giriş Tarihi: 10.07.2026 22:09

Arnavutköy'de aile faciası: Pompalı tüfekle evini bastığı eski eşini ve çocuğunu öldürdü!

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan şahıs, boşandığı eşinin evine giderek çocuğunu ve eski eşini pompalı tüfekle öldürdü, ardından intihar etti. Olay sırasında evde bulunan bir çocuk ise kanepenin arkasına saklanarak kurtuldu.

İHA
Arnavutköy’de aile faciası: Pompalı tüfekle evini bastığı eski eşini ve çocuğunu öldürdü!
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Olay, Boğazköy Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Davut Gökkaya, eski eşi Türkan Gökkaya'nın evine geldi.

ÖNCE EŞİNİ SONRA DA OĞLUNU VURDU

Şahıs, bir süre sonra yanında getirdiği pompalı tüfekle eşi Türkan Gökkaya ve oğlu Emin Gökkaya'ya (18) ateş ederek aynı silahla kendini vurdu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerinin duyulması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servise bildirdi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede anne ve oğlu ile şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

İKİNCİ ÇOCUĞU KANEPENİN ARKASINA SAKLANARAK KURTULDU

Öte yandan, olay sırasında evde bulunan A.G. ise kanepenin arkasına saklanarak kurtulduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#İSTANBUL #112 ACİL SERVİS #ARNAVUTKÖY

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Arnavutköy'de aile faciası: Pompalı tüfekle evini bastığı eski eşini ve çocuğunu öldürdü!
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