Arnavutköy’de akılalmaz anlar! Alkollü şahıs dehşet saçtı: Kafasını defalarca kez metal kasaya vurup…





O ANLAR KAMERAYA YANSIDI



Bölgeye gelen polis ve bekçi ekipleri, yerde hareketsiz halde bulunan şahsa ilk müdahaleyi yapmaya çalıştı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olayı çevrede bulunan vatandaşlar ve yanındaki arkadaşı şaşkınlıkla izledi. Öte yandan, şahsın kafasını kamyonetin kasasına defalarca vurduğu ve ardından yere yığıldığı anlar da cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör