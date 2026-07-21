Haberler Yaşam Haberleri Arnavutköy’de akılalmaz anlar! Alkollü şahıs dehşet saçtı: Kafasını defalarca kez metal kasaya vurup…
Giriş Tarihi: 21.07.2026 09:38

Arnavutköy’de akılalmaz anlar! Alkollü şahıs dehşet saçtı: Kafasını defalarca kez metal kasaya vurup…

İstanbul Arnavutköy'de meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. Bir şahıs, iddiaya göre alkolün etkisiyle kafasını defalarca park halindeki kamyonetin kasasına vurdu. Bir süre sonra yere yığılan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Arnavutköy’de akılalmaz anlar! Alkollü şahıs dehşet saçtı: Kafasını defalarca kez metal kasaya vurup…
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Olay, Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen iki şahıs sokakta yürüdükleri sırada şahıslardan biri, alkolün etkisiyle kendisini park halindeki kamyonetin kasasına vurmaya başladı.

KAFASINI DEFALARCA METAL KASAYA VURDU

Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında kafasını defalarca metal kasaya vuran şahıs, kısa süre sonra bilincini kaybederek yere yığıldı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Bölgeye gelen polis ve bekçi ekipleri, yerde hareketsiz halde bulunan şahsa ilk müdahaleyi yapmaya çalıştı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olayı çevrede bulunan vatandaşlar ve yanındaki arkadaşı şaşkınlıkla izledi. Öte yandan, şahsın kafasını kamyonetin kasasına defalarca vurduğu ve ardından yere yığıldığı anlar da cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #ARNAVUTKÖY

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