Arnavutköy’de akılalmaz olay: Yemek siparişleri bir anda yağmaya başladı! Tam 3 yıldır aynı yöntemle taciz ediliyor...

"20 RESTORAN DAHA AYNI YERE SİPARİŞ GETİRMİŞ"

Olayla ilgili konuşan restoran sahibi Savaş Öztürk, "Siparişi hazırlayıp kuryeyi gönderdik. Kurye beni arayıp otelde bu isimde birinin kaldığını ancak siparişi vermediğini söyledi. Ben de siparişleri geri getirmesini istedim. Bu sırada bana, otelde çok sayıda polis olduğunu ve bizim gibi yaklaşık 20 restoranın daha aynı adrese sipariş getirdiğini söyledi. Bunun üzerine merak edip otele gittim. Gerçekten birçok restorandan sipariş gelmişti" dedi.

"SİNİRDEN OTURUP PİDELERİ YEDİM"

Öztürk, siparişin maddi boyutuna da dikkat çekerek, "Biz de 10 tane kavurmalı kaşarlı pide hazırladık. Yaklaşık 5 bin 500 liralık siparişti. Birde en pahalısından söylemiş hani yanlış anlamayın kavurmanın kilosu kaç para ortada. Ben 2 tanesini otelde çalışan çocuğa verdim kalanını dağıttım ve en son 3 pideyi kendim gelip sinirle yedim burada. Bu durum bizi gerçekten üzdü. Daha önce de benzer olaylar yaşadık, ne yapacağımızı bilemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili daha önce de şikayet ve ihbarların bulunduğu öğrenilirken, konuyla ilgili inceleme sürüyor.

