Arnavutköy’de arkadaş kavgası kanlı bitti! 19 yaşındaki Ahmet akranı tarafından bıçaklanarak katledildi: 1 şüpheli tutuklandı!

GENÇ ÇOCUK KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Keleş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.