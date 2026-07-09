Haberler Yaşam Haberleri Arnavutköy’de arkadaş kavgası kanlı bitti! 19 yaşındaki Ahmet akranı tarafından bıçaklanarak katledildi: 1 şüpheli tutuklandı!
Giriş Tarihi: 9.07.2026 15:43

Arnavutköy’de arkadaş kavgası kanlı bitti! 19 yaşındaki Ahmet akranı tarafından bıçaklanarak katledildi: 1 şüpheli tutuklandı!

İstanbul Arnavutköy'de 4 arkadaş arasında çıkan kavga kanlı bitti. Tansiyonun yükseldiği tartışmada19 yaşındaki Ahmet Keleş akranları tarafından vahşice bıçaklanarak katledildi. Ağır yaralanan talihsiz genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kavganın ardından gözaltına alınan şüphelilerden Keleş'i bıçakladığı tespit edilen F.K. tutuklanırken diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Arnavutköy’de arkadaş kavgası kanlı bitti! 19 yaşındaki Ahmet akranı tarafından bıçaklanarak katledildi: 1 şüpheli tutuklandı!
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Olay, Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Keleş ile arkadaşları K.D., F.K. ve E.B. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.K, yanında bulunan bıçakla Keleş'i yaraladı.

GENÇ ÇOCUK KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Keleş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

3 GÖZALTI 1 TUTUKLAMA

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin olayın ardından başlattıkları çalışmalarda K.D., F.K. ve E.B. kısa sürede gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, bıçağı kullandığı tespit edilen F.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler K.D. ile E.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ARNAVUTKÖY #İSTANBUL

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