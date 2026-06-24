Arnavutköy’de çatı katı alevlere teslim oldu! Kundaklama iddiası kan dondurdu: ‘Evimizi yeğenim yaktı’

'ŞİKAYET ETTİK ARDINDAN EVİ YEĞENİM KUNDAKLADI'



Yangının ardından açıklamalarda bulunan Ahmet A., yangını yeğeni F.A.'nın çıkardığını iddia ederek, "Bizim evi, abimin çocuğu F. yaktı. Çocuk daha önceden de evi yakacağını söylüyordu. Biz bugün karakola gidip başvuruda bulunduk. Çocuk geldi ve şu anda evimizi yaktı. Madde bağımlısı. Bugün tekrar başvurduk, CİMER'e dahi başvurduk. Sürekli tehditleri oluyordu. Olaydan 10-20 dakika önce de başvuruda bulunmuştuk. Ev yandı. İçeride değildik, yan taraftaydık. Haberi alınca geldik" dedi. Duruma tepki gösteren Ahmet A., "Kime derdimizi anlatacağız bilmiyoruz. Sürekli şikâyetlerde bulunduk. Yakalansa bile tekrar serbest kaldığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.