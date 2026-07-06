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Giriş Tarihi: 6.07.2026 13:38

Arnavutköy'de dehşet: Bir grup çocuk arkadaşlarını darbederken o anları kaydetti!

Arnavutköy'de parkta bir araya gelen bir grup çocuk, bir süre tartıştıkları arkadaşlarını tekme ve yumruklarla darbetti. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden çocuklar, darbedilen çocuğun annesinin şikayeti üzerine yakalandı.

DHA Yaşam
Arnavutköy’de dehşet: Bir grup çocuk arkadaşlarını darbederken o anları kaydetti!
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Olay, Arnavutköy'de mahallelinin 'Uçurum Parkı' olarak adlandırdığı alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup çocuk arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Tartışmanın büyümesi üzerine 4-5 kişilik grup, arkadaşlarına tekme ve yumruklarla saldırdı. Bir süre devam eden kavga, diğer çocukların araya girmesiyle sona erdi. Yaşananlar, gruptaki çocuklardan biri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bir grup çocuğun, arkadaşlarını darp ettikleri görüntüler ortaya çıktı | Video

HAKLARINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Akranları tarafından darbedilen çocuğun annesi, olayın ardından Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne giderek şikâyetçi oldu. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, görüntülerden kimliklerini tespit ettikleri çocukları yakaladı. Çocuklar hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ARNAVUTKÖY

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Arnavutköy'de dehşet: Bir grup çocuk arkadaşlarını darbederken o anları kaydetti!
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