Arnavutköy’de dehşet: Bir grup çocuk arkadaşlarını darbederken o anları kaydetti!

Olay, Arnavutköy'de mahallelinin 'Uçurum Parkı' olarak adlandırdığı alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup çocuk arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
Tartışmanın büyümesi üzerine 4-5 kişilik grup, arkadaşlarına tekme ve yumruklarla saldırdı. Bir süre devam eden kavga, diğer çocukların araya girmesiyle sona erdi. Yaşananlar, gruptaki çocuklardan biri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bir grup çocuğun, arkadaşlarını darp ettikleri görüntüler ortaya çıktı | Video
HAKLARINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
Akranları tarafından darbedilen çocuğun annesi, olayın ardından Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne giderek şikâyetçi oldu. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, görüntülerden kimliklerini tespit ettikleri çocukları yakaladı. Çocuklar hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.