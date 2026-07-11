Arnavutköy’de eş dehşeti! Boşandığı eşi ve oğlunu katledip canına kıymıştı: Evin küçük oğlu kanepenin arkasında saklanıp…

Olay, dün Boğazköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Davut Gökkaya, boşandığı eşi Türkan Gökkaya'nın yaşadığı eve geldi. Çıkan tartışmanın ardından yanında getirdiği pompalı tüfekle eski eşi ile oğlu Emin Gökkaya'ya ateş eden Davut Gökkaya, daha sonra aynı silahla intihar etti.
EVİN KÜÇÜK OĞLU KANEPENİN ARKASINDA SAKLANARAK KURTULDU
Olay sırasında evde bulunan diğer oğlu A.G.'nin (16) kanepenin arkasına saklanarak kurtulduğu öğrenildi. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Cenazeler Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edildi. Cenazelerin, Arnavutköy'de toprağa verileceği öğrenildi.