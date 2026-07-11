Arnavutköy’de eş dehşeti! Boşandığı eşi ve oğlunu katledip canına kıymıştı: Evin küçük oğlu kanepenin arkasında saklanıp…

Olay, dün Boğazköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Davut Gökkaya, boşandığı eşi Türkan Gökkaya'nın yaşadığı eve geldi. Çıkan tartışmanın ardından yanında getirdiği pompalı tüfekle eski eşi ile oğlu Emin Gökkaya'ya ateş eden Davut Gökkaya, daha sonra aynı silahla intihar etti.