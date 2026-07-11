Haberler Yaşam Haberleri Arnavutköy’de eş dehşeti! Boşandığı eşi ve oğlunu katledip canına kıymıştı: Evin küçük oğlu kanepenin arkasında saklanıp…
Giriş Tarihi: 11.07.2026 16:55

Arnavutköy’de eş dehşeti! Boşandığı eşi ve oğlunu katledip canına kıymıştı: Evin küçük oğlu kanepenin arkasında saklanıp…

İstanbul Arnavutköy’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Davut Gökkaya, boşandığı eşi Türkan Gökkaya ile oğlu Emin Gökkaya'yı (18) dün evde pompalı tüfekle katledildikten sonra canına kıydı. Olay sırasında evde bulunan diğer oğlu A.G.'nin (16) ise kanepenin arkasına saklanarak kurtulduğu öğrenildi. Otopsi işlemi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan cenazeler işlemlerin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edildi. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Arnavutköy’de eş dehşeti! Boşandığı eşi ve oğlunu katledip canına kıymıştı: Evin küçük oğlu kanepenin arkasında saklanıp…
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Olay, dün Boğazköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Davut Gökkaya, boşandığı eşi Türkan Gökkaya'nın yaşadığı eve geldi. Çıkan tartışmanın ardından yanında getirdiği pompalı tüfekle eski eşi ile oğlu Emin Gökkaya'ya ateş eden Davut Gökkaya, daha sonra aynı silahla intihar etti.

EVİN KÜÇÜK OĞLU KANEPENİN ARKASINDA SAKLANARAK KURTULDU

Olay sırasında evde bulunan diğer oğlu A.G.'nin (16) kanepenin arkasına saklanarak kurtulduğu öğrenildi. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Türkan Gökkaya, oğlu Emin Gökkaya ve Davut Gökkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından cenazeler otopsi işlemi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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Cenazeler Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edildi. Cenazelerin, Arnavutköy'de toprağa verileceği öğrenildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #ARNAVUTKÖY

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Arnavutköy’de eş dehşeti! Boşandığı eşi ve oğlunu katledip canına kıymıştı: Evin küçük oğlu kanepenin arkasında saklanıp…
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