Arnavutköy’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı!

3 aracın karıştığı zincirleme kaza sonucunda 57 yaşındaki Muammer Erdil kamyonette sıkıştı. Diğer sürücülerin İhbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı çalışmada kamyonetin şoförü Erdil'in hayatını kaybettiği belirlendi. Erdil'in cansız bedeni İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından çıkarıldı. Erdil'in cenazesi, Arnavutköy Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kazada hafif yaralanan kapalı kasa minibüsün şoförü ise, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.