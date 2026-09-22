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Giriş Tarihi: 22.09.2026 14:10

Arnavutköy’de feci kaza! Devrilen kamyona hafriyat kamyonu çarptı: Yaralılar var!

İstanbul Arnavutköy’de meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Yağışlı havada şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Bu sırada arkadan gelen hafriyat kamyonu da devrilen araca çarptı. Ekiplerin peş peşe geldiği olayda yaralıların olduğu öğrenilirken şoförlerden birinin kardeşi, ağabeyinin durumunun ağır olduğunu düşünerek sinir krizi geçirdi. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Arnavutköy’de feci kaza! Devrilen kamyona hafriyat kamyonu çarptı: Yaralılar var!
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Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında Arnavutköy-Habipler yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Hanifi Göktepe yönetimindeki 33 ASY 221 plakalı kamyon, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptıktan sonra yola devrildi.

DEVRİLEN KAMYONA HAFRİYAT KAMYONU ÇARPTI

Bu sırada aynı yönde ilerleyen Hakim Teski yönetimindeki 34 RFP 574 plakalı hafriyat kamyonu, yola devrilen kamyona çarptı. Kazada iki aracın şoförü de yaralandı. Hafriyat kamyonunun şoförü Hakim Teski'nin hafif yaralandığı öğrenilirken, Mehmet Hanifi Göktepe araçta sıkıştı. Kazayı gören çevredekiler, yaralı şoförlerin yardımına koşarak durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralı şoförler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

AĞABEYİNİN DURUMUNU KÖTÜ ZANNEDİNCE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Bu sırada olay yerine gelen yaralı kamyon şoförünün kardeşi, ağabeyinin durumunun ağır olduğunu düşünerek sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri ve çevredekiler tarafından sakinleştirilmeye çalışılan kardeşe, ağabeyinin ambulans içerisinde olduğu gösterildi. Polis ekiplerinin ambulansın kapısını açmasının ardından ağabeyini gören kardeşi sakinleşti.

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TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kaza nedeniyle Arnavutköy'den Habipler yönüne trafik yoğunluğu oluştu. Devrilen araçların yolun bir bölümünü kapatması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü şekilde yönlendirdi. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #ARNAVUTKÖY

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Arnavutköy’de feci kaza! Devrilen kamyona hafriyat kamyonu çarptı: Yaralılar var!
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