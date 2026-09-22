Arnavutköy’de feci kaza! Devrilen kamyona hafriyat kamyonu çarptı: Yaralılar var!

DEVRİLEN KAMYONA HAFRİYAT KAMYONU ÇARPTI

Bu sırada aynı yönde ilerleyen Hakim Teski yönetimindeki 34 RFP 574 plakalı hafriyat kamyonu, yola devrilen kamyona çarptı. Kazada iki aracın şoförü de yaralandı. Hafriyat kamyonunun şoförü Hakim Teski'nin hafif yaralandığı öğrenilirken, Mehmet Hanifi Göktepe araçta sıkıştı. Kazayı gören çevredekiler, yaralı şoförlerin yardımına koşarak durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralı şoförler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.