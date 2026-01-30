Arnavutköy’de iki katlı evde korkutan yangın! 2 kişi dumandan etkilendi

Yangın, saat 14.30 sıralarında Arnavutköy ilçesi İslambey Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede yayılırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yangın çıkan yapı ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenine yönelik ekiplerin incelemesi sürerken evdeki 4 kişilik aileden 2'si dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri 2 kişiye olay yerinde müdahale etti.