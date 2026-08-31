Arnavutköy’de iş yerine silahlı saldırı! 23 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Olay, 28 Ağustos 2026 tarihinde Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 03.20 sıralarında kapalı olan bir iş yerine silahla ateş açıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin olay öncesinde bir araçla iş yerine yakın konumda bulunan Gazi Paşa Caddesi'ne geldiklerini belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda araçtaki kişilerin kimlikleri tespit edildi.

TETİĞE BASAN YAKALANDI

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda 23 yaşındaki C.G.'nin olay sırasında aracı kullandığı, 22 yaşındaki A.A.'nın ise araçtan inerek iş yerine ateş açan kişi olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonla iki şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından işlem başlatıldı.

1 ŞÜPHELİ CEZAEVİNDE

Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.G., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Ateş etme eylemini gerçekleştirdiği belirlenen A.A.'nın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör