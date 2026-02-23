Haberler Yaşam Haberleri Arnavutköy’de kardeşini öldüren şahıs Silivri’deki arazide ölü bulundu
Giriş Tarihi: 23.02.2026 12:36

Arnavutköy’de kardeşini öldüren şahıs Silivri’deki arazide ölü bulundu

İstanbul Arnavutköy’de kardeşi Burakcan Özyurt'u silahla öldürüp kaçan abi Uğur Özyurt, Silivri'de ölü bulundu. Cenaze otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Arnavutköy’de kardeşini öldüren şahıs Silivri’deki arazide ölü bulundu
  • ABONE OL

Olay, 16 Şubat günü Haraççı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Uğur Özyurt ile kardeşi Burakcan Özyurt arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Uğur Özyurt'un yanında bulunan silahla kardeşi Burakcan Özyurt'a ateş açtı. Ağır yaralanan Burakcan Özyurt, olay yerinde hayatını kaybetti. Uğur Özyurt'un kaçtığı öğrenilirken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri tarafından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

FİRARİ ŞÜPHELİ SİLİVRİ'DE ÖLÜ BULUNDU

Olayın ardından kaçan şüpheli Uğur Özyurt, Silivri Bekirli Mahallesi'nde ölü bulundu. Cenaze otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Arnavutköy’de kardeşini öldüren şahıs Silivri’deki arazide ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz