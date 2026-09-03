Arnavutköy’de kasalar dolusu bozuk balığı araziye döktü: O şüpheliye 40 bin lira ceza

BALIKLARI ARAZİYE DÖKTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Olay sırasında kaydedilen cep telefonu görüntülerinde, ticari aracın çayırlık alanda bulunduğu, kasalar dolusu bozulmuş balığın araziye bırakıldığı ve bölgede çok sayıda balık ile kasanın bulunduğu görülüyor. Zabıta ekiplerinin tespit ettiği araç ve sürücü hakkında yapılan işlemler de görüntülere yansıdı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör