Haberler Yaşam Haberleri Arnavutköy'de kasalar dolusu bozuk balığı araziye döktü: O şüpheliye 40 bin lira ceza
Giriş Tarihi: 3.09.2026 12:43

Arnavutköy'de kasalar dolusu bozuk balığı araziye döktü: O şüpheliye 40 bin lira ceza

Arnavutköy'de kişinin ticari araçla geldiği alana kasalar dolusu bozuk balık bıraktığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Aracın plakasından sürücüye ulaşan zabıta ekipleri, çevreyi kirlettiği gerekçesiyle şüpheliye 40 bin lira para cezası kesti.

DHA Yaşam
Arnavutköy’de kasalar dolusu bozuk balığı araziye döktü: O şüpheliye 40 bin lira ceza
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Arnavutköy'ün Dursunköy Mahallesi'nde olay meydana geldi. Ticari araçla çayırlık alana gelen bir kişi, yanında getirdiği kasalarda bulunan çok sayıda bozuk balığı ve balık kasalarını araziye bıraktı. Çevreye bnir kişi tarafından kasalar dolusu balık bırakıldığını görenler ise yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüleri Arnavutköy Belediyesi'ne ulaştırılmasının ardından Trafik Zabıta ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

SÜRÜCÜNÜN KİMLİĞİ PLAKADAN TESPİT EDİLDİ

Cep telefonu görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kullandığı ticari aracın plakasını belirledi. Plakadan yapılan incelemenin ardından sürücünün kimliği tespit edildi.Çevreyi kirlettiği belirlenen kişiye, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 40 bin lira para cezası kesildi. Sözkonusu ticari araç ise, Arnavutköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü merkezi önüne getirildi.

BALIKLARI ARAZİYE DÖKTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Olay sırasında kaydedilen cep telefonu görüntülerinde, ticari aracın çayırlık alanda bulunduğu, kasalar dolusu bozulmuş balığın araziye bırakıldığı ve bölgede çok sayıda balık ile kasanın bulunduğu görülüyor. Zabıta ekiplerinin tespit ettiği araç ve sürücü hakkında yapılan işlemler de görüntülere yansıdı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ARNAVUTKÖY

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Arnavutköy'de kasalar dolusu bozuk balığı araziye döktü: O şüpheliye 40 bin lira ceza
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