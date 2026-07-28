Kaza, Arnavutköy Ulubatlı Hasan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eyüp A. (22) idaresindeki 34 NYC 471 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıktı. Yolda savrularak manevralar yapan otomobil, yol kenarında bulunan müstakil eve daldı. Çarpmanın şiddetiyle evin bir bölümü yıkılırken, yapı içerisinde ağır hasar oluştu.

Kazada evde bulunan 2 kişi ile otomobildeki 3 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri ise ikinci bir kazanın yaşanmaması için cadde ve evin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Arnavutköy'de kontrolden çıkan otomobil eve daldı: 5 yaralı



Kaza sonrası otomobilin müstakil evin içerisine girdiği, evin duvarlarının bir bölümünün yıkıldığı ve çevreye molozların savrulduğu görülürken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.