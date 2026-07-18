Arnavutköy’de korku dolu anlar! İnşaatta beton dökülürken 6 katlı binanın duvarı patladı: Yüzlerce kilo beton bina içerisine doldu

"SEKİZ AYLIK BEBEĞİM VARDI, ALLAH KORUDU"

Bina sakinlerinden Nurullah Zengin ise olay sırasında ailesinin binada bulunduğunu belirterek, "Eşim arayıp 'Bina yıkılmış, çıkamıyoruz' dedi. Beton dökülürken duvarı delip binanın içine girdi. Sekiz aylık bebeğim vardı. Allah korudu. Küçük oğlum merdivende olsaydı ne olacaktı. Beton altıncı kattan giriş kata kadar binanın içine dolmuştu. Bu binada 10 aile yaşıyor. Çok şükür kimse yaralanmadı. Eğer burada bir can gitseydi bunun hesabını kim verecekti" ifadelerini kullandı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, hasar gören binaya ilişkin teknik incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör