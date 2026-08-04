Arnavutköy’de şantiyede toprak kayması! Hafriyat kamyonu şoförü yaralandı

Kaza, saat 09.30 sıralarında Sazlıbosna Mahallesi'nde bulunan bir inşaatın şantiye alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; şantiyede ilerleyen hafriyat kamyonu, toprak kayması sonucu kazılan çukura devrildi. Kazayı gören Kelez'in çalışma arkadaşları yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan şoför, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyon şoförünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör