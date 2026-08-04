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Giriş Tarihi: 4.08.2026 18:13

Arnavutköy'de şantiyede toprak kayması! Hafriyat kamyonu şoförü yaralandı

Arnavutköy'de şantiye alanında ilerleyen hafriyat kamyonu iddiaya göre meydana gelen toprak kayması sonucu devrildi. Hafriyat kamyonu çukura düşerken, şoför Turgay Kelez (50) yaralandı. Şoför olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Arnavutköy’de şantiyede toprak kayması! Hafriyat kamyonu şoförü yaralandı
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Kaza, saat 09.30 sıralarında Sazlıbosna Mahallesi'nde bulunan bir inşaatın şantiye alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; şantiyede ilerleyen hafriyat kamyonu, toprak kayması sonucu kazılan çukura devrildi. Kazayı gören Kelez'in çalışma arkadaşları yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan şoför, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyon şoförünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ARNAVUTKÖY

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Arnavutköy'de şantiyede toprak kayması! Hafriyat kamyonu şoförü yaralandı
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