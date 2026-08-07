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Giriş Tarihi: 7.08.2026

Arnavutköy’de sosyal konutlar hızla yükseliyor

İlk konutlar, 2027 yılından itibaren hak sahiplerine teslim edilecek. Proje tamamlanınca 150 bin vatandaş, yeni ve depreme dayanıklı konutlara kavuşmuş olacak

Arnavutköy’de sosyal konutlar hızla yükseliyor
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ iş birliği ile Arnavutköy Sazlıbosna'da İlk Evim Projesi kapsamında inşa edilen sosyal konutlar hızla yükseliyor. Sazlıbosna ve Hacımaşlı mahallelerinde yapımı devam eden TOKİ sosyal konut projeleri dron kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde geniş bir alana yayılan şantiye sahalarında çok sayıda blokta çalışmaların önemli ölçüde ilerlediği görüldü. Bazı konutlarda dış cephe kaplamaları, boya çalışmaları ve pencere montajlarının tamamlanma aşamasına geldiği, çevre düzenleme çalışmalarının ise birçok noktada sürdüğü gözlendi. İlk konutların 2027 yılından itibaren hak sahiplerine teslimi öngörülüyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte yaklaşık 150 bin vatandaşın yeni ve depreme dayanıklı konutlara kavuşması hedefleniyor.

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#ARNAVUTKÖY #ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI #TOKİ

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Arnavutköy’de sosyal konutlar hızla yükseliyor
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