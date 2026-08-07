Arnavutköy’de sosyal konutlar hızla yükseliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
ve TOKİ
iş birliği ile Arnavutköy
Sazlıbosna'da İlk Evim Projesi kapsamında inşa edilen sosyal konutlar hızla yükseliyor. Sazlıbosna ve Hacımaşlı mahallelerinde yapımı devam eden TOKİ sosyal konut projeleri dron kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde geniş bir alana yayılan şantiye sahalarında çok sayıda blokta çalışmaların önemli ölçüde ilerlediği görüldü. Bazı konutlarda dış cephe kaplamaları, boya çalışmaları ve pencere montajlarının tamamlanma aşamasına geldiği, çevre düzenleme çalışmalarının ise birçok noktada sürdüğü gözlendi. İlk konutların 2027 yılından itibaren hak sahiplerine teslimi öngörülüyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte yaklaşık 150 bin vatandaşın yeni ve depreme dayanıklı konutlara kavuşması hedefleniyor.