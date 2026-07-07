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Giriş Tarihi: 7.07.2026 15:25

Arnavutköy'de yürekler ağza geldi: Hafriyat kamyonu devrildi!

Arnavutköy'de kum yüklü hafriyat kamyonu, yol kenarında park halindeki servis minibüsüne arkadan çarparak devrildi. Şans eseri yaralanan kimsenin olmadığı kazada araçlarda maddi hasar oluştu.

DHA Yaşam
Arnavutköy’de yürekler ağza geldi: Hafriyat kamyonu devrildi!
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Kaza, saat 11.30 sıralarında İstanbul Havalimanı çıkışı Çatalca istikameti Tayakadın yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kum yüklü hafriyat kamyonu, yol kenarında park halinde bulunan VIP taşımacılık yapan servis minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon devrilirken, kumlar yola saçıldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili soruşturma başlattı. Diğer yandan kazada yaralanan olmazken, ekipler, yola saçılan kumun temizlenmesi ve devrilen kamyonun kaldırılması için çalışma başlattı.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ARNAVUTKÖY

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Arnavutköy'de yürekler ağza geldi: Hafriyat kamyonu devrildi!
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