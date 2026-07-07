Arnavutköy’de yürekler ağza geldi: Hafriyat kamyonu devrildi!

Kaza, saat 11.30 sıralarında İstanbul Havalimanı çıkışı Çatalca istikameti Tayakadın yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kum yüklü hafriyat kamyonu, yol kenarında park halinde bulunan VIP taşımacılık yapan servis minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon devrilirken, kumlar yola saçıldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili soruşturma başlattı. Diğer yandan kazada yaralanan olmazken, ekipler, yola saçılan kumun temizlenmesi ve devrilen kamyonun kaldırılması için çalışma başlattı.