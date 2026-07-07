Arnavutköy’de yürekler ağza geldi: Hafriyat kamyonu devrildi!

Jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili soruşturma başlattı. Diğer yandan kazada yaralanan olmazken, ekipler, yola saçılan kumun temizlenmesi ve devrilen kamyonun kaldırılması için çalışma başlattı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör