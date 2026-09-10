Arnavutköy’de zincirleme felaket! Virajı alamayan beton mikseri dehşet saçtı: ‘Kendimizi yol boşluğuna atıp…’





"KENDİMİZİ YOLUN BOŞLUĞUNA ATTIK"



Mikserin kendi bulundukları noktaya doğru geldiğini söyleyen Çetin, "Beton mikserinin şoförünü itfaiye ekipleri kurtarma çalışması yaparak çıkardı, ambulansa sevk ettiler. Kamyonetin şoförü de hafif yaralıydı. Diğerlerinde bir şey yoktu. En ağır durumda olan beton mikserinin şoförüydü. Çok süratli geliyordu, ben böyle bir şey görmedim. Biz hemen kendimizi yolun boşluğuna attık. Atmasak bizim de üzerimize gelecekti" ifadelerini kullandı.