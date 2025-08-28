Haberler Yaşam Haberleri Arnavutköy’deki geri dönüşüm tesisi ve cam fabrikasında çıkan yangın korkuttu
Giriş Tarihi: 28.8.2025 12:37 Son Güncelleme: 28.8.2025 12:38

Arnavutköy’deki geri dönüşüm tesisi ve cam fabrikasında çıkan yangın korkuttu

İstanbul Arnavutköy’de 6 altı katlı, içerisinde kağıt ve cam fabrikası bulunan binada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangınınn çıktığı binada soğutma çalışması yapıldı.

Korkutan yangın, sabahın erken saatlerinde saat 05.30 sıralarında İstanbul Arnavutköy Yassıören Mahallesi Sarıgazi Sokak'ta içerisinde ofset, matbaa, kağıtçılık ve geri dönüşüm tesisi ile cam fabrikası bulunan 6 katlı binada bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Çıkan yangın sonucu ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangın sebebiyle fabrikada maddi hasar oluştu. İtfaiye ekipleri tarafından yangın çıkan binada soğutma çalışmaları başlatıldı.

