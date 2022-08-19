Arnavutluk Vize İstiyor Mu? Türkiye’den Arnavutluk’a Gidişte Vize ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı? k1

Yurt içi ve yurt dışı seyahatlerin yoğun olduğu son günlerde, bazı vatandaşlarımız tatil için Arnavutluk'u tercih etmektedir. Ülkelerine yapılan ziyaretler için vize zorunluluğu şart koşan ülkelerden birisi olan Arnavutluk pasaport istiyor mu? Bu soru son zamanlarda, pek çok yolculuk yapacak vatandaşın merak ettiği konulardan birisidir. Ülkemiz vatandaşları Arnavutluk seyahati için planlar yaparken bir yandan Arnavutluk vize şartları hakkındaki detayları araştırmaktadır. Peki, Arnavutluk vize istiyor mu? İşte detaylı yanıtlar...

Arnavutluk'a Gidişte Vize Ve Pasaport Gerekiyor Mu?

Bireyler ülkeler arası ziyaretler gerçekleştirirken, gidilecek olan ülkenin bu ziyaretçilerinden yerine getirmesini talep ettiği bir takım şartlar vardır. Tam da bu noktada ülkelerin yabancı ziyaretçilerini tabi tuttuğu vize ve pasaport zorunluluğu gündeme gelmektedir. Arnavutluk da çoğu ülke gibi, ülkelerine gelecek olan yabancı ziyaretçilerinden bazı şartları yerine getirmelerini zorunlu kılmıştır. Ülkemizden Arnavutluk'a gidişte gerekli olan vize ve pasaport şartları şunlardır;

Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasında 4 Şubat 2010 tarihinden yapılan anlaşma ile, iki ülke arasındaki giriş çıkışlarda vize zorunluluğu kalkmıştır. Bu anlaşmanın gereği olarak,