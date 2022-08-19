Haberler Yaşam Haberleri Arnavutluk Vize İstiyor Mu? Türkiye’den Arnavutluk’a Gidişte Vize ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı? k1
Giriş Tarihi: 19.8.2022 22:16

Arnavutluk Vize İstiyor Mu? Türkiye’den Arnavutluk’a Gidişte Vize ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı? k1

Balkan bölgesinde yer alan ülkelerden birisi olan Arnavutluk’a seyahat planları yapan vatandaşlarımızın bilmesi gereken bazı noktalar vardır. Yurt dışı seyahati için Arnavutluk’u tercih eden vatandaşlarımız, vize ve pasaport işlemleri hakkında bilgi edinmek istemektedirler. Ziyaret edilecek olan ülkenin vize şartlarını öğrenmek, seyahat öncesi bireylere kolaylık ve zaman kazandıran bir eylemdir. Arnavutluk'a gidecek olan yolcular Arnavutluk'a vize kalktı mı sorusunun cevabını merak etmektedir. Bizde bu yazımızda ‘Arnavutluk vize istiyor mu?’ sorusunun yanıtını derleyip bir araya getirdik. İşte yanıtlar…

Arnavutluk Vize İstiyor Mu? Türkiye’den Arnavutluk’a Gidişte Vize ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı? k1

Yurt içi ve yurt dışı seyahatlerin yoğun olduğu son günlerde, bazı vatandaşlarımız tatil için Arnavutluk'u tercih etmektedir. Ülkelerine yapılan ziyaretler için vize zorunluluğu şart koşan ülkelerden birisi olan Arnavutluk pasaport istiyor mu? Bu soru son zamanlarda, pek çok yolculuk yapacak vatandaşın merak ettiği konulardan birisidir. Ülkemiz vatandaşları Arnavutluk seyahati için planlar yaparken bir yandan Arnavutluk vize şartları hakkındaki detayları araştırmaktadır. Peki, Arnavutluk vize istiyor mu? İşte detaylı yanıtlar...

Arnavutluk'a Gidişte Vize Ve Pasaport Gerekiyor Mu?

Bireyler ülkeler arası ziyaretler gerçekleştirirken, gidilecek olan ülkenin bu ziyaretçilerinden yerine getirmesini talep ettiği bir takım şartlar vardır. Tam da bu noktada ülkelerin yabancı ziyaretçilerini tabi tuttuğu vize ve pasaport zorunluluğu gündeme gelmektedir. Arnavutluk da çoğu ülke gibi, ülkelerine gelecek olan yabancı ziyaretçilerinden bazı şartları yerine getirmelerini zorunlu kılmıştır. Ülkemizden Arnavutluk'a gidişte gerekli olan vize ve pasaport şartları şunlardır;

Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasında 4 Şubat 2010 tarihinden yapılan anlaşma ile, iki ülke arasındaki giriş çıkışlarda vize zorunluluğu kalkmıştır. Bu anlaşmanın gereği olarak,

  • Umumi, hususi, diplomatik ve hizmet pasaportuna sahip olan Türkiye ve Arnavutluk vatandaşları, iki ülke arasında (her 6 ay içinde 90 günü aşmayacak seyahatler için) vizesiz giriş çıkış yapabilirler.

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Arnavutluk Vize İstiyor Mu? Türkiye’den Arnavutluk’a Gidişte Vize ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı? k1
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