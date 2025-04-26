Artçı şoklar geceyi sokakta geçirtti

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2'lik depremin ardından, Büyükçekmece'de de meydana gelen 4.3'lük artçı deprem sonrasında da vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Deprem fırtınasının 3'üncü gecesinde de evlerine girmekten kaçınan çok sayıda kişi park, sosyal tesis, çadır ve açık alanlarda geçirdi. Gençler futbol oynayarak vakit geçirirken çocuklar oyun parkında, bazı vatandaşlar da ateş başında bağlama çalıp türkü söyleyerek sabahladı. Öte yandan Kızılay başta olmak üzere devletin ilgili birimleri evlerine giremeyen vatandaşlara çay ve yemek dağıttı.