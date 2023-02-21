Artçılar 1 yıl sürecek

Hatay'da 3 dakika arayla meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki depremi SABAH'a değerlendiren Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Bu deprem 7.8'in tetiklediği bağımsız yeni bir deprem. Artçı değil. Ama bunun artçıları olur. Bölgede 6 büyüklüğünde başka depremler de olur. Antakya-Samandağ arası Kahramanmaraş- Elbistan'da da artçıların olması mümkün. Bu depremler Marmara'yı kesinlikle etkilemez" dedi. Prof. Dr. Şükrü Ersoy da "Samandağ tarafında kırılma yaşanıyor. Artçılar oluyor zaten. Bu depremin kuzeye doğru tetikleyeceği bir şey kalmadı. Arada küçük boşluklar olmakla birlikte deprem yarattı. İlk ve son deprem aynı fay hattı üzerinde. Artçılar 1 yıl kadar sürer. 6 büyüklüğünde artçılar olabilir. Bu depremlerin İstanbul'u etkilemesi söz konusu değil" diye konuştu.