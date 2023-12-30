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Giriş Tarihi: 31.12.2023

Artık çocukların da bir köyü var

Üsküdar’da çocuklar artık doğaya doyacak. Üsküdar Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Üsküdar Çocuk Köyü” projesi her gün onlara çocuğu ağırlıyor

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Artık çocukların da bir köyü var
Çocukları şehir hayatından biraz olsun uzaklaştırmak isteyen anne ve babaların ilk tercihi Küçüksu Çocuk Köyü oluyor. Üsküdar Belediyesi tarafından hayata geçirilen bu özel proje ile çocuklar eğlenerek öğrenecek, doğayı ve çevreyi deneyimleyerek daha yakından tanıma şansı yakalıyor. Öte yandan çocukların takım çalışması yapabileceği birçok etkinlik alanı da bu köyde göze çarpıyor.

HEM KEŞFEDİYORLAR HEM EĞLENİYORLAR
Küçüksu Çocuk Köyü içinde ise köy meydanı, biyolojik gölet, çocuk oyun alanı, perma kültür alanı, hayvan çiftliği, çim amfi, su değirmeni, yeşil köprü ve arkatlı yol, piknik alanı, bilyeli araba ve çin kayağı, kaskatlı doğal havuz, macera alanı, kaya bahçesi, çocuk oyun alanı, meyve bahçesi, orman meyveleri bahçesi bulunuyor.

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Artık çocukların da bir köyü var
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