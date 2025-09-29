Haberler Yaşam Haberleri ‘Artık kafamız rahat uyuyoruz’
Giriş Tarihi: 30.9.2025

‘Artık kafamız rahat uyuyoruz’

Ali ALTUNTAŞ
‘Artık kafamız rahat uyuyoruz’

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından kentte 103 bin bağımsız bölümün inşaatı sürerken, bugüne kadar 46 bin 533 konut teslim edildi. Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Başer, yıl sonuna kadar bu sayının 70 bine ulaşacağını belirtti.

Çavuşoğlu Bentbaşı Mahallesi'nde inşa edilen 404 konutun tesliminde yeni yuvasına kavuşan emekli memur Muharrem Sürücü, binaların sağlamlığına vurgu yaptı. Sürücü, "Temellerde 80 fore kazık kullanıldı. Artık deprem korkusu olmadan huzurla uyuyoruz. Evlerimiz saray gibi. Cumhurbaşkanımıza sözünü tuttuğu için teşekkür ediyoruz" dedi.

‘Artık kafamız rahat uyuyoruz’
