Haberler Yaşam Haberleri Artvin’de acı olay! Gölette boğulma tehlikesi geçiren 2 imam hayatını kaybetmişti: Kahreden son görüntüleri ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 14.06.2026 12:09 Son Güncelleme: 14.06.2026 12:29

Artvin’de acı olay! Gölette boğulma tehlikesi geçiren 2 imam hayatını kaybetmişti: Kahreden son görüntüleri ortaya çıktı!

Artvin’in Arhavi ilçesinde serinlemek Artvin'in Arhavi ilçesinde serinlemek için girdikleri gölette boğulan din görevlileri Mustafa Gedikli ve Rüstem Özdemir kaldırıldıkları hastanede yaşam mücadelesini kaybetmişti. 2 imamın güvenlik kameralarına yansıyan son anları yürek burktu. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Artvin’de acı olay! Gölette boğulma tehlikesi geçiren 2 imam hayatını kaybetmişti: Kahreden son görüntüleri ortaya çıktı!
  • ABONE OL

Arhavi'nin Ulaş köyünde meydana gelen olayda, Arhavi Merkez Camii müezzini Mustafa Gedikli (34) ile Güneşli Camii imamı Rüstem Özdemir (26) serinlemek amacıyla gölete girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan iki imam gözden kaybolurken, çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan Gedikli ve Özdemir, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Arhavi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Serinlemek için girdikleri gölette boğuldular: 2 din görevlisinin son görüntüleri ortaya çıktı

KAHREDEN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, iki arkadaşın gölete girdikleri ve boğulma tehlikesi geçirdikleri anların, bölgede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntülerde iki kişinin gölette bulunduğu ve bir süre sonra suda çırpınarak gözden kayboldukları görülüyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİLER

Hayatını kaybeden Mustafa Gedikli'nin Trabzon'da, Rüstem Özdemir'in ise memleketi Hatay'da toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ARTVİN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Artvin’de acı olay! Gölette boğulma tehlikesi geçiren 2 imam hayatını kaybetmişti: Kahreden son görüntüleri ortaya çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA