Artvin’de acı olay! Gölette boğulma tehlikesi geçiren 2 imam hayatını kaybetmişti: Kahreden son görüntüleri ortaya çıktı!

KAHREDEN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI



Öte yandan, iki arkadaşın gölete girdikleri ve boğulma tehlikesi geçirdikleri anların, bölgede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntülerde iki kişinin gölette bulunduğu ve bir süre sonra suda çırpınarak gözden kayboldukları görülüyor.