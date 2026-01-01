Artvin’de çığ’da kalan 2 çobanın ismi belirlendi

Çığdan etkilenmeyen ve kurtarılan yaklaşık bin küçükbaş hayvan ise ekipler tarafından güvenli bölgeye tahliye edildi. Olumsuz hava koşulları ve yeni çığ riski nedeniyle gece saatlerinde çalışmalara ara verilirken, sabahın erken saatleri itibarıyla arama kurtarma faaliyetleri yeniden başlatıldı. Tipi ve kar yağışının sürdüğü ve kar kalınlığının 3 ile 5 metre seviyelerinde olduğu bölgede AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE, İl Jandarma Komutanlığı birlikleri, Karayolları, İl Özel İdaresi, Ardanuç Belediyesi, Çoruh Arama Kurtarma (ÇAK) ve Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekiplerinden oluşan yaklaşık 100 personel, 15 araç ve 6 iş makinesiyle arama kurtarma ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.