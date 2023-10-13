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Giriş Tarihi: 13.10.2023 18:03 Son Güncelleme: 13.10.2023 18:08

Artvin’de genç kız yaşam mücadelesini kaybetti

Artvin’in Arhavi ilçesinde 2 hafta önce balkondan düşerek ağır yaralanan 16 yaşındaki Eylül Öztürk,  tedavi altına alındığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Artvin’de genç kız yaşam mücadelesini kaybetti

30 Eylül Cumartesi günü Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir apartmanın 3. katında oturan Eylül Öztürk (16) evin balkonundayken bir anda dengesini kaybederek zemine düştü. Sağlık ekipleri tarafından Arhavi Devlet Hastanesine kaldırılan Öztürk, yapılan ilk müdahalenin ardından Rize Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

14 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Öztürk, yaşam mücadelesini kaybetti. Genç kız kılınan cenaze namazı sonrası Güneşli köyündeki aile kabristanlığına toprağa verildi.

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Artvin’de genç kız yaşam mücadelesini kaybetti
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