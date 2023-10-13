Artvin’de genç kız yaşam mücadelesini kaybetti

30 Eylül Cumartesi günü Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir apartmanın 3. katında oturan Eylül Öztürk (16) evin balkonundayken bir anda dengesini kaybederek zemine düştü. Sağlık ekipleri tarafından Arhavi Devlet Hastanesine kaldırılan Öztürk, yapılan ilk müdahalenin ardından Rize Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
14 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Öztürk, yaşam mücadelesini kaybetti. Genç kız kılınan cenaze namazı sonrası Güneşli köyündeki aile kabristanlığına toprağa verildi.