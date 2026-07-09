Artvin’de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 56 kişi gözaltına alındı

Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar doğrultusunda, düzensiz veya kaçak yabancı uyruklu kişilerin kalabileceği iş yerleri ve ikamet adresleri denetlendi. Saha ve istihbarat çalışmaları neticesinde tespit edilen 8 farklı adrese 7 Temmuz günü gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, Afganistan uyruklu 56 kişi gözaltına alındı.

3'Ü ORGANİZATÖR 56 KİŞİ YAKALANDI

Artvin'de 8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 56 düzensiz göçmen ile onlara barınma sağlayan 3 organizatör yakalandı. Kaçak yollarla yurda giren 41 kişinin sınır dışı süreci başlatılırken, sahte ikamet kartı kullanan 4 kişi ve yaralama suçundan aranan 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.Yapılan incelemelerde, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen 41 kişi hakkında Artvin İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından sınır dışı süreci başlatıldı. Sahte ikamet kartı kullandığı tespit edilen 4 kişi hakkında Resmî Belgede Sahtecilik suçundan, yaralama suçundan arandığı belirlenen 1 kişi hakkında ise ilgili suçtan adli işlem yapıldı. Uluslararası Koruma Belgesi bulunan 15 kişinin ise kayıtlı oldukları illere gönderilmek üzere gerekli işlemlerine başlandı. Operasyon kapsamında, düzensiz göçmenlere barınma imkânı sağladığı ve göçmen kaçakçılığına aracılık ettiği değerlendirilen 3 şüpheli hakkında da adli soruşturma başlatıldı.