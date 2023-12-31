Artvin’de heyelan: Kayalar yolu kapattı!

Karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açmak için iş makineleri ile çalışma başlattı. Kara yoluna uyarı levhaları koyan ekipler, sürücülere uyarı anonsları yaptı. Heyelanda direklerinin zarar görmesi nedeniyle bölgede elektrik kesintisi de yaşandı...