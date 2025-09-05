Haberler Yaşam Haberleri Artvin'de kamyon uçuruma yuvarlandı: 2 ölü
Giriş Tarihi: 5.9.2025 10:59 Son Güncelleme: 5.9.2025 11:10

Artvin'de kamyon uçuruma yuvarlandı: 2 ölü

Artvin'in Şavşat ilçesinde kamyon 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, kamyonda bulunan karı-koca olan hayatını kaybetti.

Özgür ÖZDEMİR
Kaza, Şavşat ilçesine bağlı Yavuzköy yayla yolunda meydana geldi.Şavşat İl Özel İdaresi'nde görevli iş makinesi operatörü Şakir Kör (41), kamyonla. yaylaya taş taşıdığı sırada rampada aracın frenlerinin boşalması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon, yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan eşi Nilgün Kör olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan sürücü Şakir Kör ise ambulansla hastaneye sevk edildiği sırada yolda hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

