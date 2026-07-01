Artvin’de kamyonet dereye düşmüştü! 17’nci günde acı haber: Babanın cansız bedenine ulaşıldı



Selahattin Kaya

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Arama çalışmalarının 14. gününde Mecit Kaya'nın cansız bedenine, kaza noktasından yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Deriner Baraj Gölü'nde ulaşılmıştı. Çalışmaların 17. gününde ise baba Selahattin Kaya'nın da cansız bedeni ekipler tarafından bulunarak sudan çıkarıldı.

23 araç, 5 bot, drone ve sonar tarama cihazlarının kullanıldığı çalışmalarda jandarma, Hopa Deniz Polisi, AFAD, sağlık ekipleri ile Şavşat Arama Kurtarma ekiplerinden oluşan günlük ortalama 90 personel görev yaptı. Günler süren yoğun çalışmaların ardından her iki vatandaşın da cansız bedenine ulaşılmasıyla arama faaliyetleri 1 Temmuz itibarıyla tamamlandı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör