Artvin’de korkutan yangın! Tek katlı evi alevler sardı: Yanındakine de küle çevirdi!
Artvin’in Şavşat ilçesinde meydana gelen yangın yürekleri ağza getirdi. Tek katlı evi saran alevler yanındaki eve de sıçradı. Ekiplerin peş peşe geldiği korkunç olayda yangın yoğun müdahalelerle kontrol altına alındı. İşte detaylar…
İlçeye bağlı Erikli köyünün Agara Mahallesi'nde öğle saatlerinde tek katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yanında bulunan diğer eve sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
2 EV KÜLE DÖNDÜ
Yangın, itfaiye ekiplerinin ve çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 2 ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.