Artvin’de uyuşturucu operasyonu: Yetiştirme düzeneği ele geçirildi!

ÇOK SAYIDA MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Bunun üzerine şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 205,36 gram skunk maddesi, 20 adet kenevir tohumu, uyuşturucu yetiştirmede kullanılan çadır, zirai ilaçlar ile havalandırma ve aydınlatma sistemi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak/bulundurmak' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.