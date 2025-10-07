Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında, deniz yüzeyinde insansız deniz aracı (İDA) bulundu

Artvin'in Hopa açıklarında sabah saatlerinde avcılık yapan bir balıkçı teknesi deniz yüzeyinde bir cismi insansız deniz aracı (İDA)'na benzeterek durumu Hopa Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi Ekiplerin yaptığı incelemede cismin insansız deniz aracı olduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından denizde çevre emniyeti alınırken, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Sualtı Savunma (SAS) biriminin İDA'nın imhası için bölgeye gönderildiği öğrenildi. Yapılan ilk değerlendirmelere göre, tespit edilen İDA'nın 29 Eylül 2025 tarihinde Trabzon'un Çarşıbaşı açıklarında belirlenen insansız deniz aracıyla aynı model olduğu bildirildi.