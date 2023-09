Asa Butterfield Filmleri ve Tv Dizileri - En Beğenilen Asa Butterfield Dizileri ve Filmleri Listesi

Sinema ve televizyon dünyasının yükselen yıldızlarından biri olan Asa Butterfield, genç yaşına rağmen etkileyici oyunculuk yeteneği ile büyük bir izleyici kitlesi tarafından takdir ediliyor. İngiliz aktör, kariyerine çocuk oyuncu olarak başladı ve o zamandan beri çeşitli projelerdeki başarılı performanslarıyla dikkat çekti. En beğenilen Asa Butterfield dizileri ve filmleri listesi içinden siz de tarzınıza uygun olanları seçebilirsiniz.

Asa Butterfield Filmleri ve Tv Dizileri

Asa Butterfield, İngiliz oyunculuk sahnesinin genç ve parlak yıldızlarından biri olarak öne çıkıyor. Henüz yaşının çok genç olmasına rağmen, yetenekleri ve çok yönlülüğü sayesinde hem sinema dünyasında hem de televizyon dizilerinde unutulmaz roller üstleniyor.

Butterfield'ün çıkışı, 2008 yapımı "The Boy in the Striped Pyjamas" adlı filmle oldu. Bu filmde, Auschwitz toplama kampının yanında yaşayan iki çocuğun dokunaklı dostluğunu konu alıyor. Butterfield ise Bruno adlı Alman çocuğunu canlandırarak filmde etkileyici bir performans sergiledi.

Daha sonra 2011 yapımı "Hugo" adlı filmde başrolde yer aldı. Bu film, Martin Scorsese'nin yönettiği bir yapım olup, 1930'ların Paris'inde geçen büyülü bir hikayeyi anlatıyor. Butterfield, Hugo Cabret karakterini canlandırarak uluslararası düzeyde tanınmaya başladı.

2013 yılında, Orson Scott Card'ın romanından uyarlanan "Ender's Game" filminde başrol oynadı. Bilim kurgu türündeki bu film, uzaylılarla savaşa hazırlık amacıyla bir askeri okula kabul edilen Ender Wiggin karakterine odaklanıyor.

Butterfield, başarılı sinema kariyerine ek olarak televizyon dizilerinde de önemli roller üstlendi. 2019'da Netflix dizisi "Sex Education" da Otis Milburn karakterini canlandırarak büyük bir çıkış yakaladı. Dizi, cinsel eğitim konularını işleyen bir terapi kliniği kurarak para kazanmaya çalışan genç bir karakterin hikayesini anlatıyor.

Ayrıca Butterfield, 2014 yapımı "X+Y" filminde matematik dehası Nathan Ellis'i canlandırdı ve bu rolüyle olumlu eleştiriler aldı. 2016'da "Miss Peregrine's Home for Peculiar Children" filminde Jacob Portman olarak yer aldı ve 2017'de "The Space Between Us" ve "The House of Tomorrow" gibi filmlerde önemli roller üstlendi.

En Beğenilen Asa Butterfield Dizileri ve Filmleri Listesi

Asa Butterfield, genç yaşına rağmen yetenekleri ve etkileyici oyunculuğuyla sinema ve televizyon dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri haline gelmiştir. İşte Asa Butterfield'ün kariyerindeki en beğenilen dizileri ve filmlerini içeren bir liste: