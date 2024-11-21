Asansör boşluğuna çakıldı: Talihsiz kadın ağır yaralandı!

ÇIKARMAK İÇİN YOĞUN ÇABA SARF EDİLDİ

Alınan ihbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 1'inci kattan eksi 2'nci kata düşen kadını bulunduğu yerden çıkarmak için yoğun çaba sarf etti. Uzun süren çalışmaların ardından düştüğü yerden çıkarılan yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.