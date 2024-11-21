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Giriş Tarihi: 21.11.2024 10:24

Asansör boşluğuna çakıldı: Talihsiz kadın ağır yaralandı!

Antalya’da meydana gelen olayda mobilya mağazasına gelen 60 yaşındaki Kıymet Ö. İsimli kadın asansör boşluğuna çakıldı. Talihsiz kadın ağır yaralandı. İşte haberin detayları…

İHA
Asansör boşluğuna çakıldı: Talihsiz kadın ağır yaralandı!

Olay, Antalya'da bulunan bir mobilya mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre mobilya mağazasına gelen 60 yaşındaki Kıymet Ö. isimli kadın, henüz bilinmeyen bir şekilde mağazanın asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

ÇIKARMAK İÇİN YOĞUN ÇABA SARF EDİLDİ

Alınan ihbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 1'inci kattan eksi 2'nci kata düşen kadını bulunduğu yerden çıkarmak için yoğun çaba sarf etti. Uzun süren çalışmaların ardından düştüğü yerden çıkarılan yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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Asansör boşluğuna çakıldı: Talihsiz kadın ağır yaralandı!
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