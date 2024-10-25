Asansör faciası: 2 ölü

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir inşaatta üzerine asansör düşen 2 işçi hayatını kaybetti. Yazlık Köprübaşı Mahallesi 4047. Sokak'ta yüklenici firmanın yaptığı aile sağlığı merkezi inşaatında çalışan Mahsun Ş. (30) ve Metin B.'nin (64) üzerine asansör düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde işçilerin vefat ettiği belirlendi. Cenazeler, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine kaldırıldı. AA