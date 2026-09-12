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Giriş Tarihi: 12.09.2026

Asansörde kalan çocukları kurtarmak isterken öldü

Asansörde kalan çocukları kurtarmak isterken öldü
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Esenyurt'ta asansörde mahsur kalar çocukları kurtarmak isteyen apartman görevlisi, asansörün hareket etmesi sonucu feci şekilde can verdi. Dün akşam Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 2300. Sokak'ta 9 katlı bir apartmanın asansöründe çocuklar mahsur kaldı. Çocukları kurtarmak için müdahale eden apartman görevlisi olduğu öğrenilen bir kişi asansörün hareket etmesi sonucu araya sıkıştı. Sağlık ekipleri talihsiz adamı sıkıştığı yerden çıkardı. Görevlinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#ESENYURT

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